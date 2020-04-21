نائبة سابقة : اسماء المرشحين لوزارات تحالف الحلبوسي لم تحسم بعد



اعلنت النائبة السابقة نورة البجاري، انه " لم يتم لحد الآن الاتفاق النهائي مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بشأن اسماء مرشحي الحقائب الوزارية، التي هي من حصة تحالف القوى العراقية ".



وقالت البجاري في تصريح صحفي :" ان عدد وزارات تحالف القوى العراقية، ستكون في الحكومة الجديدة ست وزارات، وهذا حسب التفاوض، منها وزارة التخطيط والدفاع والتربية او التعليم العالي، وهذا الأمر لم يحسم بشكل نهائي".



ولتحالف القوى برئاسة محمد الحلبوسي 40 مقعداً من أصل 329 مقعدا في البرلمان، قبل ان يعلن خميس الخنجر الانشقاق عن القوى العراقية وتشكيل ائتلاف جديد.