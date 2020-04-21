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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 21 نيسان 2020 11:47 ص

المستشار المالي : العراق سيحافظ على صادراته النفطية .. بعد التخفيض

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المستشار المالي : العراق سيحافظ على صادراته النفطية .. بعد التخفيض

اكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح  :" ان  وزارة النفط ستعمل دراسة لتخفيض الانتاج النفطي "، لكنه اشار الى ان العراق سيحافظ على صادراته النفطية بعد التخفيض.

وقال صالح في تصريح صحفي :" ان تخفيض الانتاج سيكون على عدة مراحل ، اولها تخفيض مليون برميل لمدة شهرين، الا ان العراق سيحافظ على صادراته النفطية بعد هذا التخفيض".

واوضح :" ان التخفيض سيكون  بمبدأ النسبة والتناسب حسب دراسة ستعد من قبل وزارة النفط لتخفيض الانتاج النفطي"،  مشيرا الى :" ان الاقليم جزء من العراق وسيشمل بالتخفيض وفق دراسة الوزارة ".

وبين المستشار المالي :" ان العراق سيخفض من الانتاج النفطي بنسبة 22% "، مشيرا الى :" ان التخفيض بشكل عام يمثل 15% من الانتاج العالمي للنفط ".
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