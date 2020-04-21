المستشار المالي : العراق سيحافظ على صادراته النفطية .. بعد التخفيض



اكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح :" ان وزارة النفط ستعمل دراسة لتخفيض الانتاج النفطي "، لكنه اشار الى ان العراق سيحافظ على صادراته النفطية بعد التخفيض.



وقال صالح في تصريح صحفي :" ان تخفيض الانتاج سيكون على عدة مراحل ، اولها تخفيض مليون برميل لمدة شهرين، الا ان العراق سيحافظ على صادراته النفطية بعد هذا التخفيض".



واوضح :" ان التخفيض سيكون بمبدأ النسبة والتناسب حسب دراسة ستعد من قبل وزارة النفط لتخفيض الانتاج النفطي"، مشيرا الى :" ان الاقليم جزء من العراق وسيشمل بالتخفيض وفق دراسة الوزارة ".



وبين المستشار المالي :" ان العراق سيخفض من الانتاج النفطي بنسبة 22% "، مشيرا الى :" ان التخفيض بشكل عام يمثل 15% من الانتاج العالمي للنفط ".