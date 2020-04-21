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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 21 نيسان 2020 11:45 ص

الفائز: الكاظمي سيرشح ثلاثة أسماء لكلّ وزارة

مصطفى الكاظمي

أكد النائب عامر الفائز، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، سيقوم بترشيح ثلاثة أسماء لكل وزارة، وعلى الكتل السياسية أن تختار أحدهم.

وقال الفائز، إن "الكاظمي يضع اللمسات الأخيرة للكابينة الوزارية بعد أن أجرى مشاورات سلسة مع القوى السياسية، ليصار بعدها الى تحديد موعد عقد جلسة منح الثقة للحكومة، التي من المؤمل انعقادها نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل".

وأضاف ، أن "رئيس الوزراء المكلف أتبع نهجا جديدا لتشكيل حكومته، حيث سيقوم بترشيح ثلاثة أسماء لكل وزارة، وعلى الكتل السياسية أن تختار أحدهم"، مشيراً إلى أن "للقوى السياسية حق الاعتراض وتغيير المرشحين".

ويرى الفائز أنه "بحسب الأجواء التي رشحت من المشاورات، فان منح الثقة لكابينة رئيس الحكومة المكلف سيجري بشكل سريع ومن دون اعتراضات"، لافتاً إلى أن "منح الثقة سيعتمد على اكتمال البرنامج الحكومي، الذي سيرافق جلسة منح الثقة وسيصوت النواب على الكابينة الوزارية والبرنامج الحكومي في الجلسة نفسها".

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