الفتح : الكاظمي رضخ لرغبات الكتل .. وحكومته ستكون وفق المحاصصة





اعلن تحالف "الفتح" ان حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اصبحت جاهزة وستتم دعوة البرلمان الاسبوع المقبل لانعقاد جلسة منح الثقة .



وقال النائب عن التحالف حنين القدو في تصريح صحفي :" ان الكاظمي خضع لرغبات الكتل السياسية الكبيرة بتوزيع المناصب "، مشيرا الى :" ان تشكيل الحكومة سيكون وفق المحاصصة بعد رضوخ الكاظمي للكتل ".



واوضح القدو :" ان جاهزية وسرعة و استجابة وتجاوب رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لطلبات الاحزاب المؤثرة والفعالة على المسرح السياسي ، دليل واضح على مدى تأثير المحاصصة السياسية ".

