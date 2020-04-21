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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 21 نيسان 2020 11:42 ص

الفتح : الكاظمي رضخ لرغبات الكتل .. وحكومته ستكون وفق المحاصصة

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الفتح : الكاظمي رضخ لرغبات الكتل .. وحكومته ستكون وفق المحاصصة


اعلن تحالف "الفتح" ان حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اصبحت جاهزة وستتم دعوة البرلمان الاسبوع المقبل لانعقاد جلسة منح الثقة .

وقال النائب عن التحالف حنين القدو في تصريح صحفي :" ان الكاظمي خضع لرغبات الكتل السياسية الكبيرة بتوزيع المناصب "، مشيرا الى :" ان تشكيل الحكومة سيكون وفق المحاصصة بعد رضوخ الكاظمي للكتل ".

واوضح القدو :" ان جاهزية وسرعة و استجابة وتجاوب رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لطلبات الاحزاب المؤثرة والفعالة على المسرح السياسي ، دليل واضح على مدى تأثير المحاصصة السياسية ".
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