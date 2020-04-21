اقتصادي: العراق لن يتضرر كثيرا بانخفاض سعر الخام الامريكي

اكد استاذ الاقتصاد نبيل المرسومي ان : العراق لن يتضرر كثيرا بانخفاض سعر الخام الامريكي.



وقال في تصريح صحفي ان : الضرر الذي يلحق بالعراق ليس كبيرا جدا جراء انهيار الخام الأمريكي نظرا لمحدودية الصادرات العراقية الى الولايات المتحدة والتي تتمحور حول 400 الف برميل يوميا.



واضاف المرسومي ان : العراق يسعر خامه المصدر الى الأسواق الامريكية على أساس خام اسكي / الذي شهد أيضا انخفاضا كبيرا / وليس خام غرب تكساس كما ان السعر الذي يبيع به العراق يعتمد على معدل خمس نشرات لخام اسكي بعد 15 يوما من تحميل الناقلة وليس على أساس معدل السعر ليوم واحد .



وكانت العقود الاجلة للخام الامريكي انهارت لتسجل اقل من دولار للبرميل تسليم الشهر المقبل.