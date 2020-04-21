بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 23 نيسان 2020
آخر الأخبار
مدرب عراقي يرى اهمية استئناف الدوري .. انصافا لفرق المقدمة ديالى وصلاح الدين خاليتان تماما من فايروس كورونا كورونا يؤجل اعادة تشغيل اكبر معملين في المناطق الغربية نفط البصرة : نبيع البرميل بعشرين دولارا ونترقب زيادة الاسعار الديمقراطي الكردستاني : نجاح حكومة الكاظمي مرهون باتفاق البيت الشيعي الاعرجي : ملامح "اللادولة" بدأت بالظهور "صادقون" : رئيس الوزراء المكلف يمر بوضع "حرج جدا" نائب : مشاورات الكتل مع الكاظمي تحولت الى مفاوضات حول " الحصص" ! القبض على اكثر من 29 الف مخالف لحظر التجوال في بغداد نائب : إدارة الأزمات تحتم على الدولة اللجوء الى تنظيم موازنة خاصة بحالة الركود
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 21 نيسان 2020 10:54 ص

اقتصادي: العراق لن يتضرر كثيرا بانخفاض سعر الخام الامريكي

23f930fb-7a60-4ee3-9a21-e3bead7a7c2e364

اكد استاذ الاقتصاد نبيل المرسومي ان :  العراق لن يتضرر كثيرا بانخفاض سعر الخام الامريكي.

وقال في تصريح صحفي  ان : الضرر الذي يلحق بالعراق ليس كبيرا جدا جراء انهيار الخام الأمريكي نظرا لمحدودية الصادرات العراقية الى الولايات المتحدة والتي تتمحور حول 400 الف برميل يوميا.

واضاف المرسومي ان : العراق يسعر خامه المصدر الى الأسواق الامريكية على أساس خام اسكي / الذي شهد أيضا انخفاضا كبيرا / وليس خام غرب تكساس كما ان السعر الذي يبيع به العراق يعتمد على معدل خمس نشرات لخام اسكي بعد 15 يوما من تحميل الناقلة وليس على أساس معدل السعر ليوم واحد .

وكانت العقود الاجلة للخام الامريكي انهارت لتسجل اقل من دولار للبرميل تسليم الشهر المقبل.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
350

مدرب عراقي يرى اهمية استئناف الدوري .. انصافا لفرق المقدمة 23 نيسان 2020 11:27 ص

thumbs_b_c_cdc1f70b6e6cb7773470e5ccd9b1fcca

ديالى وصلاح الدين خاليتان تماما من فايروس كورونا 23 نيسان 2020 11:25 ص

WhatsApp-Image-2019-03-12-at-2.01.47-PM-1024x767

كورونا يؤجل اعادة تشغيل اكبر معملين في المناطق الغربية 23 نيسان 2020 11:23 ص

580 (2)

نفط البصرة : نبيع البرميل بعشرين دولارا ونترقب زيادة الاسعار 23 نيسان 2020 11:20 ص

505199Image1

الديمقراطي الكردستاني : نجاح حكومة الكاظمي مرهون باتفاق البيت الشيعي 23 نيسان 2020 11:18 ص

32016685845458

الاعرجي : ملامح "اللادولة" بدأت بالظهور 23 نيسان 2020 11:17 ص

الصادقون-النيابية

"صادقون" : رئيس الوزراء المكلف يمر بوضع "حرج جدا" 23 نيسان 2020 11:15 ص

b2ap3_amp_5e927e9284389

نائب : مشاورات الكتل مع الكاظمي تحولت الى مفاوضات حول " الحصص" ! 23 نيسان 2020 11:11 ص

التعليقات