القدو: رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة لعام 2020

اكد عضو اللجنة المالية النيابية، حنين القدو، ، ان رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة لعام 2020.



وقال القدو في بيان، ان "رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة لعام 2020"، مؤكدا أن "اللجنة المالية النيابية قدمت ثلاثة اقتراحات لم تتم مناقشتها لحد هذه اللحظة".



وأضاف ان "المقترح الأول هو الادخار الإجباري مثلا الموظف الذي يتقاضى راتب مليون دينار يستقطع منه 250 الف دينار وتعاد له بعد تعافي أسعار النفط، والمقترح الثاني هو طرح عملة وهذا يسبب التضخم في الأسعار".



وأكد القدو أن "المقترح الثالث هو طرح المستندات اي بيع النفط الذي في باطن الأرض".