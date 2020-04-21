قيادي تركماني :الكاظمي يمنح الكتل الشيعية 12 وزارة واحدة منها لتركمان





أكد القيادي في المكون التركماني جاسم محمد البياتي، ، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي منح الكتل الشيعية 12 وزارة واحدة منها للمكون التركماني.



وقال البياتي، إن “الكاظمي منح الكتل الشيعية 12 وزارة ضمن كابينته الوزارية واحدة منها للمكون التركماني كون المكون منقسم بين الكتل السياسية”، لافتا إلى إن “السنة حصلوا على ست وزارات”.



وأضاف أن “الكتل الشيعية منحت الكاظمي حرية اختيار أعضاء الكابينة الوزارية، إلا إن القوى السنية لازالت غير متفقة بشأن توزيع الوزارات”، مبينا أن “الكاظمي يحاول إرضاء جميع الإطراف لتحقيق تمرير حكومته داخل البرلمان”.