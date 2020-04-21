تحالف القوى :نحن الكتلة الاكبر للمكون السني ولا اتفاق على مرشحي الوزارات الستة في حكومة الكاظمـي

اكدت النائبة عن تحالف القوى العراقيـة وحدة الجميلي ان كتلتها النيابية تمتلك المقاعد الاكثر عددا لتمثيل المكون السني داخل مجلس النواب .



وقالت الجميلي ان " تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يضم 41 نائبا ، وهو الكتلة الاكبر لممثلي المكون السني داخل البرلمان "، مشيرة الى ان " التوجه السياسي لتمثيل المكون يخضع الى عددية المقاعد البرلمانية ورمزية منصب رئاسة مجلس النواب ".



واضافت ان " التحالفات السنية الممثلة للمكون هي تحالف القوى وهو الاكبر عددا ، وتحالف المحور وكتلة اسامة النجيفي " ، معتبرة ذلك التعدد حالة طبيعية اسوة بالكتل الممثلة للمكونات الأخرى الشيعية والكردية منها .





وبشأن تمثيل المكون في كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ، اوضحت انه " لا يوجد اتفاق نهائي حتى الان بشأن مرشحي الحقائب الوزارية الست للمكون السني "، مبينة ان " الحقائب الستة هي نفسها دون تغيير عدا حقيبتي التربية او التعليم العالي ماتزال قيد التفاوض ".