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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 21 نيسان 2020 09:27 ص

نائب: تيار الحكمة لم يغير موقفه تجاه الكاظمي بشأن تشكيل كابينته الوزارية

عباس سروط

استبعد النائب عن تيار الحكمة عباس صروط، تقديم حكومة مصطفى الكاظمي خلال اليومين المقبلين بسبب الخلافات السياسية المستمرة بين الكتل.

قال صروط في تصريح متلفز، إن " تيار الحكمة لم يغير موقفه تجاه الكاظمي بشان تشكيل كابينته الوزارية وان الكاظمي يواجه ضغوطا كبيرة من السنة والكرد ".

وأضاف أن "الكاظمي يحتاج الى دعم سياسي من مختلف القوى وان القوى الشيعية منحت الكاظمي الحرية في تشكيل الحكومة وان الوزراء المستقلون اصبحوا فريسة للقوى السياسية".

وتابع " إذا تمسكت الكتل السياسية بوزرائها فعليها أن تعلن ذلك لتتحمل الفشل والنجاح وان المكون الشيعي يشكل الثقل الأكبر في البرلمان ".

وأشار إلى " استمرار الخلافات السياسية بشان الحقائب الوزارية ما يؤكد عدم امكانية طرح حكومة الكاظمي خلال اليومين المقبلين".

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أخر تعديل: الثلاثاء، 21 نيسان 2020 09:28 ص
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