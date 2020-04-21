سفارة العراق بأوكرانيا: إعادة الجالية العراقية لا يرتبط بوزارة الخارجية

ردت السفارة العراقية في أوكرانيا، على اتهامها بإهانة العراقيين هناك وعدم فتح أبوابها أمام المراجعين، مؤكدة أن إعادة الجالية العراقية لا يرتبط بوزارة الخارجية العراقية.

وقالت السفارة في بيان، إنها "تتعامل بمهنية وحيادية مع جميع ابناء الجالية العراقية في اوكرانيا"، مبينة أن "موضوع تسيير رحلات جوية من أوكرانيا إلى العراق لإعادة الجالية العراقية لا يرتبط من قريب او بعيد بوزارة الخارجية العراقية و كذلك لا يرتبط بالسفارة ذاتها".

وأضافت أن "ما تم نشره بان السفارة العراقية لا تساعد العراقيين في اوكرانيا من اجل إعادتهم الى العراق هو محض افتراء وتشويه وخلط للأوراق"، مشيرة الى ان "أبواب السفارة مفتوحة رغم الحظر الصحي المفروض في اوكرانيا".

وأكدت أن "السفارة لم ولن تمنع اي طائرة عراقية من الهبوط او الإقلاع في الأراضي الاوكرانية"، موضحة ان "خلية الأزمة في بغداد والسلطات العراقية هي المعنية بتحديد كيف ومتى تعيد عمل لحركة الخطوط الجوية العراقية".

ودعت "الجميع الى التمحيص والتدقيق في نقل المعلومات والابتعاد عن اتهام الناس بلا دليل ملموس"، مؤكدة ان "هبوط الطائرات في مطارات اوكرانيا يخضع للسلطات الاوكرانية وليس الى السفارة العراقية".

ولفتت إلى أن "الجهات الأوكرانية لا تمنح التصاريح الجوية في هذه الأيام الا على نطاق ضيق جدا بسبب جائحة كورونا".



وناشد عدد من العراقيين العالقين في أُوكرانيا واغلبهم من الطلبة، اليوم الاثنين، السلطات العراقية بإعادتهم الى بلدهم، فيما أشاروا إلى أنهم يواجهون ردود سلبية جدا و"يهانون" ويطردون خلال مراجعتهم السفارة العراقية في اوكرانيا.