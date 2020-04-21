العراق يعيش الرعب.. انهيار أسعار النفط وأزمة رواتب ومستقبل قاتم

جاء انهيار أسعار النفط، إلى ما دون الصفر عالميا للبرميل بعد امتلاء خزانات النفط وتوقف الحركة على مستوى الارض بسبب فيروس كورونا، ليصيب الاقتصاد العراقي في مقتل، خصوصا وأنه المصدر الأوحد للدخل.

وحمل خبراء، الحكومات الشيعية الفاسدة التي تولت أمر العراق مسؤولية تردي الأوضاع بهذا الشكل، خصوصا وانها لم توجد أي مصدر آخر للدخل بعيدا عن النفط.

وفي الوقت الذي أكد فيها، الناطق باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، أن إيقاف انهيار أسعار النفط في العالم مرتبط بالسيطرة على جائحة "كوفيد- 19"، لافتا إلى أن استمرار تقييد الحركة معناه المزيد من الخسائر.

واعتبر أن هذا الوضع طبيعي، في ظل عدم السيطرة على وباء كورونا، وهو ما يسبب كساد في النفط الخام وتضخم في عمليات الخزن وتضخم في عمليات العرض وبالتالي هى مسألة طبيعية بسبب عدم وجود حركة للشراء، وهو ما ينعكس سلبا على أسعار النفط في النهاية.

أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان، أحمد حمه رشيد، أن العراق في مرحلة حرجة مالياً، وتعاني تضخماً هائلاً في الجهاز الوظيفي للدولة، إذ يبلغ عدد موظفي القطاع الحكومي نحو 3 ملايين موظف، تصل أجورهم شهرياً إلى نحو 3 مليار دولار. وتحدث رشيد، عن أربعة حلول أمام العراق لتجاوز الأزمة المالية، قائلاً من الممكن معالجة الأزمة من خلال بيع سندات الخزينة، أو التمويل بالتضخم من خلال تغيير سعر الدولار، أو طباعة العملة أو بيع النفط للمواطنين عن طريق صكوك، وموضحاً كلّ الحلول ستؤدي إلى تضخّم جامح!

وكشف عن أن واردات العراق انخفضت في شهر مارس إلى 2.9 مليار دولار، بانخفاض يُقدّر بنحو 2 مليار عن شهر فبراير 2020، ويُتوقّع أن تنخفض بشكل أكبر هذا الشهر، لافتاً إلى أن العراق يحتاج شهرياً إلى مليار دولار إضافي لتسديد الرواتب، عدا الالتزامات الأخرى واجبة السداد! وعن إمكانية الاقتراض لسدّ عجز الموازنة، بيّن رشيد أن العراق ليس على جدول صندوق النقد الدولي واوضح أن الاقتراض الداخلي بات أمراً صعباً لأنّ الديون الداخلية تبلغ نحو 35 مليار دولار.

وكان وزير النفط ثامر الغضبان قد أعلن، أن اجمالي إنتاج النفط الخام في البلاد بما في ذلك إقليم كردستان، يبلغ نحو 5 ملايين برميل يومياً، لافتاً إلى أن العراق سيخفّض إنتاجه من النفط الخام بمعدل مليون و61 ألف برميل يومياً ابتداء من شهر مايو المقبل وعلى مراحل.

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد صبيح، إن على العراق تخفيض حجم مبيعات البنك المركزي من الدولار التي تبلغ الآن نحو 125 ألف دولار يومياً، في حين أن واردات النفط لا تتجاوز 65 مليون دولار يومياً. وأوضح أن البلاد مقبلة على عجز مالي هائل، وأمام البنك المركزي إما الاعتماد على الاحتياطي النقدي وهذه كارثة، أو تخفيض المبيعات أو محاولة رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وكانت العقود الآجلة للنفط الأميركي، قد تحولت لأقرب استحقاق اثناء التعاملات، إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.

وقال الخبير بشؤون الطاقة أنس الحجي، إن هذه الخسائر عبارة عن خسائر تجارة براميل ورقية وليست حقيقة ومضاربين.

وأشار إلى أن قرب نهاية عقود شهر مايو التي تنتهي غدا ويجب أن ينتهي المضاربون من عملهم هذا بحلول الغد ولهذا حصل التراجع غير المسبوق". كما أشار إلى أن "خفض أوبك بلس سيبدأ بأول شهر مايو، وهو غير مرتبط كثيرا مع تداولات خام غرب تكساس الذي يعد مؤشرا إقليميا مناطقيا".

من جانبه أكد ناصر الطيبي، المتخصص في شؤون النفط إلى أن الفارق السعري بين خام غرب تكساس لشهر مايو وعقد شهر يونيو يأتي بسبب المخاوف المتزايدة من انتهاء العقد الشهري غداً، والعامل الآخر هو نقطة التسليم الفعلي في ولاية أوكلاهوما الأميركية لعقود النفط. وأضاف الطيبي "المخزونات ارتفعت بحوالي 50% منذ مطلع مارس، وهناك مخاوف أن تمتلئ الخزانات قريباً، وهو ما قد ينعكس بضغوطات أكبر على الأسعار.

.. وبعد كيف سيكون الحال في العراق وماذا ستكون التداعيات الفترة القادمة؟ سؤال يجيب عنه المستقبل.