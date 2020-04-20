بارزاني يطالب الكاظمي بضرورة الاستجابة لمطالب الكرد

طالب رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بضرورة الاستجابة لمطالب الكرد في تشكيل حكومته الانتقالية.



وقال بارزاني في مؤتمر صحفي، إنه "سبق أن أعلنا موقفنا في دعم الكاظمي لتشكيل الحكومة، ولا زلنا على موقفنا، كما نريد أن يأخذ بنظر الاعتبار مطالبنا وحاليا هناك وفد في بغداد للتباحث حول هذه المطالب".



وبين أن "الكاظمي تحصل على اجماع شيعي، وهذا احد شروطنا لرئيس الحكومة، وشخصيا نعرفه-الكاظمي- ومباحثاتنا معه لا تتعلق بإقليم كردستان فقط بل بوضع العراق بشكل عام، ونعتقد ان المواطنين العراقيين يستحقون حياة أفضل".



وطالب بارزاني من الكاظمي أن "يكون رئيس وزراء يخدم كل العراق".