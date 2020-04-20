بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 20 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 20 نيسان 2020 04:30 م

علاوي يحذر من تقاسم المواقع ويدعو القوى السياسية لتهيئة نفسها لموجة سخط شعبي

اياد علاوي
أكد زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، أنه يتوجب على قوى السلطة أن تهيئ نفسها لسخط شعبي سيُسقط عملية سياسية مريضة.

وقال علاوي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إنه "نخشى أن يكون تقاسم المواقع مقدمة لإهمال تمثيل النقابات والاتحادات المهنية، وتجاهل مطالب المتظاهرين الذين بذلوا ارواحهم لتحقيق الاصلاح الشامل".

وأوضح بالقول، "على قوى السلطة أن تهيئ نفسها لسخط شعبي مقبل، لن تتوقف حدوده عند المطالبة بإسقاط حكومة المحاصصة، بل تتعداها إلى عملية سياسية مريضة".
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