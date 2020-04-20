الطائي: إيران أفشلت أي محاولات لبناء الجيش العراقي

أكد المحلل السياسي مجاهد الطائي، أن إيران أفشلت أي محاولات لبناء الجيش العراقي، وذلك كي تبُقي البلد ساحة للحرب بالوكالة.

وقال الطائي في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، ، "إيران عملت مع حلفائها على إفشال أي محاولات لبناء الجيش العراقي، لأن بناء جيش عراقي قوي سيعني ضعف لإيران وعدم الحاجة لوجود الفصائل المسلحة الولائية".

وأضاف، أن "قوة الجيش العراقي تعني أن الإرهاب سينتهي بإرادة عراقية، لذلك يخدم طهران الجيش الضعيف الذي تسنده الفصائل المسلحة، ليبقى الإرهاب ويبقى العراق ساحة للحرب بالوكالة".