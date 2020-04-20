الخالدي يعلن عن أول كتلة لن تصوت على حكومة الكاظمي

أعلن رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، اليوم الاثنين، عن عدم تصويت كتلته على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لتكون بذلك أول كتلة تعلن رسميا عدم تصويتها على الحكومة المزمع تشكيلها.



وقال الخالدي في تصريحات متلفزة، إن كتلة بيارق الخير لن تصوت لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.



وأضاف الخالدي، أن قيادات القوى السنية تتصارع على المناصب وجمهورهم بدون أرض.



يذكر أن النائب محمد الخالدي كان متبنيا لترشيح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قبل ان يعتذر عن الاستمرار بسبب فشله في الحصول على التأييد الكافي لتمرير حكومته.



