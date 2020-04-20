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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 20 نيسان 2020 02:22 م

الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفايروس كورونا

كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الاثنين، تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وهي حصيلة أقل من اليوم السابق بأربع حالات، وأكدت عدم وجود حالات وفاة.

وقالت اللجنة، إن "من بين هذا العدد كانت هناك ثمان حالات لأشخاص جاءوا من الخارج، وكانت هناك أربع حالات عدوى محلية، من بينها ثلاث حالات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي، وحالة واحدة في منغوليا الداخلية".

وكانت السلطات الصينية قد خفضت، السبت الماضي، تصنيفها لمستوى الخطر الوبائي في ووهان، معقل فيروس كورونا، لمستوى "منخفض"، وقالت إنه لم تبق في مقاطعة هوبي (مركزها ووهان) أي بلدات أو مناطق ذات مستوى خطر، مرتفع أو متوسط.

ويوجد الآن في الصين بالمجمل 82 ألفاً و747 إصابة و4632 حالة وفاة، بنهاية يوم 19 نيسان

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أخر تعديل: الإثنين، 20 نيسان 2020 02:24 م
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