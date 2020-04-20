وزير التخطيط: رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية تتجاوز الـ50 مليار دولار سنويا



كشف وزير التخطيط نوري الدليمي، أن إجمالي قيمة رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية يتجاوز الـ50 مليار دولار سنوياً، مؤكداً ضرورة العمل على تحويل 10% من هذا الانفاق لصالح الانتاج المحلي.



وقال الدليمي في تصريح صحفي: إن «إجمالي قيمة رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية يتجاوز الخمسين مليار دولار سنوياً، ويعتمد في تغطيتها على إيرادات تصدير النفط».



وأضاف: أن «90% من قيمة الرواتب ينفقها المستفيدون على البضائع المستوردة، و32% منها على الغذاء والمشروبات»، مشيراً إلى أن «هذا يعني خروج من 40 مليار دولار سنوياً من إنفاق الدولة، إلى خارج البلاد للاستيراد».



وتابع الدليمي أنه «لا بد من العمل على تحويل 10% سنويا من هذا الانفاق لصالح الانتاج المحلي بمقابل تخفيض نفقات الاستيراد، والبداية من الغذاء والمشروبات»، مشيراً الى أن «الزراعة هي من تقود عجلة التنمية، والحل المستدام بتفعيل دور القطاع الخاص»..



ف.ا