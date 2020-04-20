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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 20 نيسان 2020 01:11 م

نائبة كردية : مباحثات وفد الاقليم مع بغداد كانت ايجابية

جوان احسان


اعلنت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني،جوان احسان ،ان المباحثات  التي اجراها وفد  حكومة اقليم كردستان   في بغداد قبل ايام  كانت ايجابية.

وقالت احسان   في تصريح  صحفي ان المباحثات الاخيرة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية شملت موضوع تخفيض الانتاج النفطي بالاضافة الى موضوع استخراج وتصدير الغاز الطبيعي والتعاون والتنسيق في مجال انتاج الطاقة الكهربائية بالاضافة الى بعض الملفات الاخرى".

واضافت:" ان المباحثات ستستمر لحين التوصل الى اتفاق يسهم في تجاوز الازمة الراهنة في العراق، وتقليل تأثيرات الازمة على المواطنين".

وتابعت:" هناك تفاهم جيد بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول الملف النفطي، وآلية تنفيذ الاتفاقات السابقة".

وحول الملفات التي ستطرحها الكتل الكردستانية امام الحكومة الجديدة، قالت  :" ان تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين من اولويات الاطراف الكردستانية، بالاضافة الى موازنة اقليم كردستان وملف المستحقات المالية والمعنوية لقوات البيشمركة، ومشكلة المناطق المستقطعة ستكون من اولوياتنا.

ف.ا
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