نائب عن القانون: لن نسمح بتكرار بعض الوزراء في حكومة الكاظمي





اكد النائب عن دولة القانون عبد الهادي السعداوي، ان ائتلافه لن يسمح بتكرار بعض وزراء حكومة عادل عبد المهدي في حكومة الكاظمي لان هناك العديد من المؤشرات على عملها السابق، .



وقال أن من بين الاسماء التي سوف نقف بالضد منها في حال اضافتها الى حكومة الكاظمي هو وزير المالية الحالي والذي كان من المفترض ان يكون عمله لصالح العراق الا انه كان يعمل لصالح الاقليم وارتكب مخالفات لاتعد وتحصى اثناء فترة عمله حسب تعبيره.



وأكد السعداوي: أن ملف استجوابه كان مكتملا وجاهزا للاستجواب الا ان تحول الحكومة الى تصريف الاعمال حال دون ذلك لانه لا يسمح باستجواب الوزير في حكومة تصريف الاعمال.



وتابع: ان الوزير مصر على ارتكاب مخالفات للقانون اذا يقوم شهريا بتحويل 500 مليار دينار شهريا الى الاقليم، في حين ان الاقليم ينتج 600 الف برميل يوميا ولا يعطي للحكومة دينارا واحدا من صادرات النفط، وهذا اجحاف بحق بقية المحافظات.



واوضح السعداوي: أن الكتل السياسية منحت الكاظمي تفويضا في اختيار كابينتة الوزارية، لكن وفق شروط، وهي مراعاة التوازن المكوناتي للبلد اثناء تشكيل الحكومة وعدم تكرار الاسماء، لافتا الى ان الحديث عن تشكيل حكومة مستقلة، موضوع شائك ولا يمكن ان نشكل حكومة مستقلة بصورة كاملة، وانما بامكان الكاظمي اختيار كابينتة الوزارية وفق الكفاءة والنزاهة والاستحقاق.



ف.ا