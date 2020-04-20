نائب عن سائرون :كابينة الكاظمي ستواجه بالرفض من قبل بعض النواب اذا تم تشكيلها وفق المحاصصة





قال النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي إن كابينة مصطفى الكاظمي ستواجه بالرفض من قبل بعض النواب اذا تم تشكيلها وفق المحاصصة السياسية لاننا نريد حكومة من المستقلين والتكنوقراط والكفاءات لقيادة البلد في هذه المرحلة الحرجة، مبينا ان البلد يعاني من ازمات عدة على الصعيد الامني والسياسي والصحي والاقتصادي والتي تتطلب حنكة في العمل من اجل حل تلك الملفات وفق خطط علمية مدروسة.



واضاف الزيادي: أن رئيس الوزراء لا ينتمي الى اي جهة سياسية، وبالتالي فانه ملزم ايضا ان يقدم كابينته من شخصيات غير حزبية ولا توجد عليها اي مؤشرات سلبية، مؤكدا ان تشكيل الحكومة ومرورها سيكون في غاية الصعوبة حتى وان تمكن من تقديم كابينتة الى البرلمان فانه ستحدث هناك صراعات داخل البرلمان.



واكد الزيادي: أن على الكاظمي الابتعاد عن تكرار اسماء الشخصيات الوزارية السابقة في كابينتة الوزارية ولا بأس ان يلتزم بالتوازن المكوناتي.



ف.ا