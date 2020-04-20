نائب عن الحكمة:الكاظمي امام خيارين اما الذهاب مع الشعب او الرضوخ الى ضغوط الكتل السياسية



قال النائب عن كتلة الحكمة عباس سروط ان امام الكاظمي خيارين ، اما الذهاب مع خيارات الشعب وتشكيل حكومة من المستقلين والتكنوقراط ويكسب ود الشارع العراقي ، او الذهاب باتجاه الرضوخ الى ضغوط الكتل السياسية وهذا الامر سيخسر به الشارع العراقي ولن تطول مدة حكومته ويعيدنا الى المربع الاول".



ورجح سروط ان يتم عقد جلسة لمجلس النواب بعد اكتمال الحوارات مع الكتل السياسية نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل ، بعد ان يتم الاتفاق على صيغة للتصويت يمكن ان تكون الكترونيا عن بعد، قبل المهلة الدستورية المحددة له على اعتبار ان وباء كورونا يمنع التجمعات.



ف.ا