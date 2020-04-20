البعيجي يدعو الكاظمي لتقديم كابينته الوزارية الى البرلمان باسرع وقت من اجل منحها الثقة



دعا النائب عن محافظة بابل منصور البعيجي رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ،الى الاسراع بتقديم كابينته الوزارية الى مجلس النواب من اجل منحها الثقة باسرع وقت ممكن وعدم تأخيرها لحين انتهاء المدة الدستورية ، لان البلد يعيش او ضاعا استثنائية تتطلب الاسراع بحسم الكابينة الوزارية الجديدة .



وناشد البعيجي في بيان ، الكتل السياسية جميعا الابتعاد عن الخلافات السياسية فيما بينها وتقديم مصلحة البلد على جميع المصالح من اجل تمرير الحكومة الجديدة حتى تتسلم مهامها بالسرعة الممكنة ، لاننا نعيش او ضاعا استثنائية ولايمكن المماطلة اكثر وبقاء البلد بهذه الحالة .



واوضح :" ان على جميع الكتل السياسية ان تدرك جيدا ان الحكومة المقبلة ستعمل على ترتيب الاوضاع الخاصة باجراء انتخابات مبكرة وتهيئتها ولن يزيد عمرها عن العام الواحد من اجل تلبية مطالب المتظاهرين ، لذلك يجب الاسراع بتمريرها حتى نستطيع العبور بالبلد الى بر الامان" .



واضاف البعيجي :" ان تأخير تمرير الحكومة المقبلة وعرقلتها داخل مجلس النواب سيعود بالبلد الى المربع الاول ويقوده الى مالاتحمد عقباه ، لذلك على الجميع ان يدرك خطورة الوضع الراهن والعمل كفريق واحد من اجل انقاذ البلد وخلاصه من هذه الظضروف الاستثنائية التي يمر بها ، خدمة لشعبنا الذي عانى الكثير ويجب ان تتحق مطالبه باسرع وقت ممكن.



ف.ا