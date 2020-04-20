بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 20 نيسان 2020
آخر الأخبار
1775 إصابة و110 وفيات جديدة بكورونا في ألمانيا الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفايروس كورونا مراقبون: علامات انهيار بدأت تظهر في النظام السياسي العراقي وزير التخطيط: رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية تتجاوز الـ50 مليار دولار سنويا نائبة كردية : مباحثات وفد الاقليم مع بغداد كانت ايجابية نائب عن القانون: لن نسمح بتكرار بعض الوزراء في حكومة الكاظمي نائب عن سائرون :كابينة الكاظمي ستواجه بالرفض من قبل بعض النواب اذا تم تشكيلها وفق المحاصصة نائب عن الحكمة:الكاظمي امام خيارين اما الذهاب مع الشعب او الرضوخ الى ضغوط الكتل السياسية البعيجي يدعو الكاظمي لتقديم كابينته الوزارية الى البرلمان باسرع وقت من اجل منحها الثقة عالية نصيف تطالب وزارة التجارة وهيئة الاستثمار بمتابعة وحسم قضية الأسواق المركزية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 20 نيسان 2020 12:52 م

البعيجي يدعو الكاظمي لتقديم كابينته الوزارية الى البرلمان باسرع وقت من اجل منحها الثقة

منصور البعيجي

دعا النائب عن محافظة بابل منصور البعيجي رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ،الى الاسراع بتقديم كابينته  الوزارية الى مجلس النواب من اجل منحها الثقة باسرع وقت ممكن وعدم تأخيرها لحين انتهاء المدة الدستورية ، لان البلد يعيش او ضاعا استثنائية تتطلب الاسراع بحسم الكابينة الوزارية الجديدة .

وناشد البعيجي في بيان ، الكتل السياسية جميعا الابتعاد عن الخلافات السياسية فيما بينها وتقديم مصلحة البلد على جميع المصالح من اجل تمرير الحكومة الجديدة حتى تتسلم مهامها بالسرعة الممكنة ، لاننا نعيش او ضاعا استثنائية ولايمكن المماطلة اكثر وبقاء البلد بهذه الحالة .

واوضح :" ان على جميع الكتل السياسية ان تدرك جيدا ان الحكومة المقبلة ستعمل على ترتيب الاوضاع الخاصة باجراء انتخابات مبكرة وتهيئتها ولن يزيد عمرها عن العام الواحد من اجل تلبية مطالب المتظاهرين ، لذلك يجب الاسراع بتمريرها حتى نستطيع العبور بالبلد الى بر الامان" .

واضاف البعيجي :" ان تأخير تمرير الحكومة المقبلة وعرقلتها داخل مجلس النواب سيعود بالبلد الى المربع الاول ويقوده الى مالاتحمد عقباه ، لذلك على الجميع ان يدرك خطورة الوضع الراهن والعمل كفريق واحد من اجل انقاذ البلد وخلاصه من هذه الظضروف الاستثنائية التي يمر بها ، خدمة لشعبنا الذي عانى الكثير ويجب ان تتحق مطالبه  باسرع وقت ممكن.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
جوان احسان

نائبة كردية : مباحثات وفد الاقليم مع بغداد كانت ايجابية 20 نيسان 2020 01:11 م

عبد الهادي السعداوي

نائب عن القانون: لن نسمح بتكرار بعض الوزراء في حكومة الكاظمي 20 نيسان 2020 01:02 م

بدر الزيادي

نائب عن سائرون :كابينة الكاظمي ستواجه بالرفض من قبل بعض النواب اذا تم تشكيلها وفق المحاصصة 20 نيسان 2020 12:58 م

عباس سروط

نائب عن الحكمة:الكاظمي امام خيارين اما الذهاب مع الشعب او الرضوخ الى ضغوط الكتل السياسية 20 نيسان 2020 12:56 م

عالية نصيف

عالية نصيف تطالب وزارة التجارة وهيئة الاستثمار بمتابعة وحسم قضية الأسواق المركزية 20 نيسان 2020 12:46 م

هيبت الحلبوسي

تحالف الحلبوسي يفاوض الكاظمي حول " حصته " من الوزارات 20 نيسان 2020 11:45 ص

ثامر الغضبان

وزير النفط يكشف عما تم الاتفاق عليه مع وفد حكومة اقليم كردستان 20 نيسان 2020 11:38 ص

ثامر ذيبان

نائب عن بابل : محافظات الوسط والجنوب مدمرة .. والمحافظون يتحملون المسؤولية 20 نيسان 2020 11:35 ص

التعليقات