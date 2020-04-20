عالية نصيف تطالب وزارة التجارة وهيئة الاستثمار بمتابعة وحسم قضية الأسواق المركزية



طالبت النائبة عالية نصيف وزارة التجارة وهيئة الاستثمار بمتابعة وحسم قضية الأسواق المركزية التي أحيلت إجازة استثمارها إلى شركة (داماك) التي لم تنفذ بنود العقد ، مبينة أن المسؤول الذي تعاقد مع هذه الشركة ليس فاسداً فقط بل خائن لأنه وضع شروطاً في العقد لصالح المستثمر الأجنبي .



وقالت في بيان اليوم:" نظراً لما يمر به العراق من أزمة مالية بسبب وباء كورونا وهبوط أسعار النفط، بات لزاماً على الدولة أن تفتش وتدقق في كافة التعاقدات المبرمة بين جهات حكومية وشركات محلية أو أجنبية، فهناك فرص لاستعادة أموال الدولة من الشركات الانتهازية التي تعاقدت مع مسؤولين فاسدين وكانت الشروط لصالحها أو أنها بالأساس لم تنفذ مشاريعها، كما أن هناك فرصة لقيام الدولة باستثمار مرافقها المهمة مثل الأسواق المركزية التي من شأنها أن تزيد موارد الدولة ".



واضافت :" ان هناك 22 سوقاً مركزياً تمت إحالة خمسة منها لشركة (داماك) التي لم تنفذ بنود العقد حتى لحظة كتابة هذا البيان، وعليه تعد الشركة ناكلة، علماً بأن المسؤول الفاسد الذي أحال إليها الأسواق الخمسة وضع شروطاً لصالح الشركة الأجنبية على حساب الدولة العراقية، أي أنه ليس فقط فاسداً بل خائن أيضاً، وهو اليوم يتمتع بالسحت الحرام في الخارج ".



وشددت نصيف على " ضرورة قيام وزارة التجارة وهيئة الاستثمار بمتابعة وحسم قضية الاسواق الخمسة، كما يتوجب على الجهتين المذكورتين بالإضافة إلى وزارة التخطيط أن تقوم باستثمار هذه الاسواق بالشكل الذي يسهم في زيادة موارد الدولة لمواجهة الأزمة المالية ".



ف.ا

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