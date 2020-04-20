بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 20 نيسان 2020
آخر الأخبار
1775 إصابة و110 وفيات جديدة بكورونا في ألمانيا الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفايروس كورونا مراقبون: علامات انهيار بدأت تظهر في النظام السياسي العراقي وزير التخطيط: رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية تتجاوز الـ50 مليار دولار سنويا نائبة كردية : مباحثات وفد الاقليم مع بغداد كانت ايجابية نائب عن القانون: لن نسمح بتكرار بعض الوزراء في حكومة الكاظمي نائب عن سائرون :كابينة الكاظمي ستواجه بالرفض من قبل بعض النواب اذا تم تشكيلها وفق المحاصصة نائب عن الحكمة:الكاظمي امام خيارين اما الذهاب مع الشعب او الرضوخ الى ضغوط الكتل السياسية البعيجي يدعو الكاظمي لتقديم كابينته الوزارية الى البرلمان باسرع وقت من اجل منحها الثقة عالية نصيف تطالب وزارة التجارة وهيئة الاستثمار بمتابعة وحسم قضية الأسواق المركزية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 20 نيسان 2020 12:27 م

العرب يواجهون كورونا.. الصحة السعودية: إجمالي المتعافين 1398شخصا وارتفاع حالات العراق إلى 1539

كورونا عربيا

لا يزال فيروس كورونا يواصل الانتشار بشكل كبير بين الدول العربية، حيث أن العراق سجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1539 حالة.

وقررت اللجنة العليا المشكلة لمتابعة إجراءات مكافحة كورونا فى العراق رفع حظر التجول فى شهر رمضان من الساعة السادسة صباحًا وحتى السابعة مساءً، مع استثناء بعض المناطق.

وبحسب مصادر مطلعة حذرت وزارة الصحة العراقية من خطورة "تخفيف الإجراءات".

فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل إصابة جديدة فقط بكورونا في لبنان ليرتفع عدد المصابين إلى 673، وفيما صنفت 27 حالة بالحرجة، وبحسب التقرير فإن عدد الفحوصات بلغ 704، فيما بلغ اجمالي الفحوصات 18447، وذلك وفق وسائل إعلام لبنانية.

كما أعلنت وزارة الصحة المغربية عبر حسابها على تويتر، تسجيل 135 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرفع العدد الإجمالي إلى 2820، ونوهت إلى ارتفاع عدد الحالات التى تماثلت للشفاء إلى 322.

فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أنه بعد الـ11 رحلة الأولى لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، تم تحويل 42 مواطنا ومواطنة للحجر المؤسسي الإلزامي للاشتباه بأعراض الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما تم تحويل 1187 إلى الحجر المنزلي.

 وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الصحة الكويتية المشرف العام على مراكز الفحص الطبي بمطار الكويت الدولي الدكتور عبدالرحمن المطيري، فى إحصائية رسمية - أنه تم كذلك تحويل 4 حالات لاستكمال علاجهم لأسباب صحية أخرى.

وأضاف المطيري، أن إجمالي عدد المواطنين الذين كانوا على متن الـ11 رحلة إجلاء اليوم؛ بلغ ألف و233 مواطنا ومواطنة.

وذكرت وزارة الصحة السعودية، أن إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا 9362 بينها 7867 نشطة، مشيرة إلى أن إجمالي حالات التعافي من الفيروس 1398.

وأضافت وزارة الصحة السعودية، أن المسح النشط متواصل فى المواقع الأكثر عرضة للتفشى، مشيرة إلى أن مختبرات عالية الدقة تشارك فى الكشف عن الفيروس.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 98 حالة و4 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي

مراقبون: علامات انهيار بدأت تظهر في النظام السياسي العراقي 20 نيسان 2020 01:44 م

الكاظمي

حرب تسريبات قوائم حكومة الكاظمي... والكتل السياسية لم تغادر خندق المحاصصة 20 نيسان 2020 12:12 م

الاقتصاد في العراق

تقرير.. العراق بين مطرقة كورونا وترنح النفط يواجه مصيرا مجهولاً 20 نيسان 2020 03:06 ص

حسن نصر الله زعيم حزب الله

ميليشيا نصر الله تفتك بلبنان وتدمر المصرف المركزي لحساب إيران 20 نيسان 2020 12:33 ص

النجباء

المؤامرة مستمرة.. ميليشيا النجباء تذهب لإيران لمساعدتها في كورونا ثم تعود للعراق 19 نيسان 2020 09:26 م

الاسلحة في ايران

تقرير| مطالب دولية باستمرار فرض حظر توريد السلاح لإيران المارقة 19 نيسان 2020 09:00 م

11

تيار الحكيم يلوح بالانسحاب.. العزاوي: التصويت على حكومة الكاظمي قد يطول إلى نهاية مدة التكليف 19 نيسان 2020 04:54 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

إجرام ميليشيا الحوثي الإيرانية يتواصل .. تعتقل «صوت اليمن الحزين» خالد الرويشان 19 نيسان 2020 04:18 م

التعليقات