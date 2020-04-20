العرب يواجهون كورونا.. الصحة السعودية: إجمالي المتعافين 1398شخصا وارتفاع حالات العراق إلى 1539

لا يزال فيروس كورونا يواصل الانتشار بشكل كبير بين الدول العربية، حيث أن العراق سجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1539 حالة.

وقررت اللجنة العليا المشكلة لمتابعة إجراءات مكافحة كورونا فى العراق رفع حظر التجول فى شهر رمضان من الساعة السادسة صباحًا وحتى السابعة مساءً، مع استثناء بعض المناطق.

وبحسب مصادر مطلعة حذرت وزارة الصحة العراقية من خطورة "تخفيف الإجراءات".

فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل إصابة جديدة فقط بكورونا في لبنان ليرتفع عدد المصابين إلى 673، وفيما صنفت 27 حالة بالحرجة، وبحسب التقرير فإن عدد الفحوصات بلغ 704، فيما بلغ اجمالي الفحوصات 18447، وذلك وفق وسائل إعلام لبنانية.

كما أعلنت وزارة الصحة المغربية عبر حسابها على تويتر، تسجيل 135 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرفع العدد الإجمالي إلى 2820، ونوهت إلى ارتفاع عدد الحالات التى تماثلت للشفاء إلى 322.

فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أنه بعد الـ11 رحلة الأولى لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، تم تحويل 42 مواطنا ومواطنة للحجر المؤسسي الإلزامي للاشتباه بأعراض الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما تم تحويل 1187 إلى الحجر المنزلي.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الصحة الكويتية المشرف العام على مراكز الفحص الطبي بمطار الكويت الدولي الدكتور عبدالرحمن المطيري، فى إحصائية رسمية - أنه تم كذلك تحويل 4 حالات لاستكمال علاجهم لأسباب صحية أخرى.

وأضاف المطيري، أن إجمالي عدد المواطنين الذين كانوا على متن الـ11 رحلة إجلاء اليوم؛ بلغ ألف و233 مواطنا ومواطنة.

وذكرت وزارة الصحة السعودية، أن إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا 9362 بينها 7867 نشطة، مشيرة إلى أن إجمالي حالات التعافي من الفيروس 1398.

وأضافت وزارة الصحة السعودية، أن المسح النشط متواصل فى المواقع الأكثر عرضة للتفشى، مشيرة إلى أن مختبرات عالية الدقة تشارك فى الكشف عن الفيروس.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 98 حالة و4 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.