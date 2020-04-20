ماهي حقيقة " مجزرة الآبار " في ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، عن حجم ما سماها "مجزرة الابار" في اكبر ناحية محررة في المحافظة.



وقال مدير ناحية العظيم (69كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في تصريح صحفي :" ان الحقيقة التي لايعلمها الكثيرون ، هي ان داعش ارتكب مجزرة من نوع خاص في ناحية العظيم بعد اجتياحه لها في صيف 2014 ، تضمنت تدمير كامل لـ ( 110 ) آبار ارتوازية كبيرة ، منها 70 تستخدم لسقي الاف الدونمات والمتبقية لتأمين المياه لعشرات القرى ".



واضاف العبيدي :" ان مجزرة الابار كان هدفها الوحيد هو قتل الحياة في العظيم ومنع عودة الاهالي "، مبينا :" ان فرق الموارد المائية اعادت احياء 10 ابار فيما نجح الاهالي في اعادة جزء اخر بامكانياتهم المتواضعة "، مؤكدا :" ان مجزرة الابارحقيقة لم تسلط عليها الاضواء وسببت ضررا بالغا لالاف العوائل ".

ف.ا