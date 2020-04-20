مدير صحة الكرخ : عملية توزيع اراض على منتسبي الصحة " ضحك على الذقون "!



سخر مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، من عملية جمع اسماء منتسبي الصحة لتوزيع قطع اراض عليهم ، ووصفها بانها "ضحك على الذقون".



وقال الحجامي في منشور على صفحته بفيسبوك: "يسألني الكثيرون عن قطع أراضٍ سكنية لمنتسبي الصحة، و هنا وجب التوضيح انه لم يصلنا اي إشعار بخصوص الموضوع اطلاقاً ، واذا كان الموضوع يتعلق بارسال الاسماء فالاسماء جميعاً موجودة ولا يستغرق ارسالها عشر دقائق".



واضاف مخاطبا منتسبي الصحة :" ان كل من جمع او ارسل اسماء فهي عملية لا تتعدى كونها ضحكا على الذقون لا اكثر، وانتم ناس محترمون ولا ينبغي ان يفعل احد معكم ذلك، يشهد لكم الجميع أنكم مجاهدون تستحقون اكثر من قطعة الارض و سوف ترسل الاسماء حال طلبها من اية جهة رسمية ، فلا تستعجلوا الامور".



واعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية انها قررت تخصيص قطع اراض للملاكات الصحية ومكافآت مالية تصل لنصف مليون دينار.



ف.ا