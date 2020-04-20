تحالف الحلبوسي يفاوض الكاظمي حول " حصته " من الوزارات

اعلن تحالف القوى، الذي يرأسه محمد الحلبوسي ، تشكيل وفد للتفاوض مع المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي حول حصة التحالف من الوزارات بكابينته الحكومية، متوقعا حسم الكاظمي حكومته وتقديمها للبرلمان خلال الاسبوع الجاري.



وقال النائب عن التحالف هيبت الحلبوسي في تصريح صحفي :" ان تحالف القوى شكل وفدا تفاوضيا من نوابه وقياداته للقاء المرشح مصطفى الكاظمي والبدء بحوارات تشكيل الحكومة ".



واضاف :" ان الوفد سيفاوض الكاظمي حول حصة التحالف من الوزارات بحكومته وفق استحقاقه الانتخابي، ومن ثم الشروع بطرح الاسماء".



وتوقع الحلبوسي حسم الكاظمي اسماء كابينته الوزارية خلال الاسبوع الجاري وتقديمها للبرلمان والدعوة لعقد جلسة للتصويت عليها.

ف.ا