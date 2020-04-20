بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 20 نيسان 2020
آخر الأخبار
1775 إصابة و110 وفيات جديدة بكورونا في ألمانيا الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفايروس كورونا مراقبون: علامات انهيار بدأت تظهر في النظام السياسي العراقي وزير التخطيط: رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية تتجاوز الـ50 مليار دولار سنويا نائبة كردية : مباحثات وفد الاقليم مع بغداد كانت ايجابية نائب عن القانون: لن نسمح بتكرار بعض الوزراء في حكومة الكاظمي نائب عن سائرون :كابينة الكاظمي ستواجه بالرفض من قبل بعض النواب اذا تم تشكيلها وفق المحاصصة نائب عن الحكمة:الكاظمي امام خيارين اما الذهاب مع الشعب او الرضوخ الى ضغوط الكتل السياسية البعيجي يدعو الكاظمي لتقديم كابينته الوزارية الى البرلمان باسرع وقت من اجل منحها الثقة عالية نصيف تطالب وزارة التجارة وهيئة الاستثمار بمتابعة وحسم قضية الأسواق المركزية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 20 نيسان 2020 11:45 ص

تحالف الحلبوسي يفاوض الكاظمي حول " حصته " من الوزارات

هيبت الحلبوسي

اعلن تحالف القوى، الذي يرأسه محمد الحلبوسي ، تشكيل وفد للتفاوض مع  المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي حول حصة التحالف من الوزارات بكابينته الحكومية، متوقعا حسم الكاظمي حكومته وتقديمها للبرلمان خلال الاسبوع الجاري.

وقال النائب عن التحالف هيبت الحلبوسي في تصريح صحفي :"  ان تحالف القوى شكل وفدا تفاوضيا من نوابه وقياداته للقاء المرشح مصطفى الكاظمي والبدء بحوارات تشكيل الحكومة ".

واضاف :" ان  الوفد سيفاوض الكاظمي حول حصة التحالف من الوزارات بحكومته وفق استحقاقه الانتخابي، ومن ثم الشروع بطرح الاسماء".

وتوقع الحلبوسي حسم الكاظمي اسماء كابينته الوزارية خلال الاسبوع الجاري وتقديمها للبرلمان والدعوة لعقد جلسة للتصويت عليها.

 

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
جوان احسان

نائبة كردية : مباحثات وفد الاقليم مع بغداد كانت ايجابية 20 نيسان 2020 01:11 م

عبد الهادي السعداوي

نائب عن القانون: لن نسمح بتكرار بعض الوزراء في حكومة الكاظمي 20 نيسان 2020 01:02 م

بدر الزيادي

نائب عن سائرون :كابينة الكاظمي ستواجه بالرفض من قبل بعض النواب اذا تم تشكيلها وفق المحاصصة 20 نيسان 2020 12:58 م

عباس سروط

نائب عن الحكمة:الكاظمي امام خيارين اما الذهاب مع الشعب او الرضوخ الى ضغوط الكتل السياسية 20 نيسان 2020 12:56 م

منصور البعيجي

البعيجي يدعو الكاظمي لتقديم كابينته الوزارية الى البرلمان باسرع وقت من اجل منحها الثقة 20 نيسان 2020 12:52 م

عالية نصيف

عالية نصيف تطالب وزارة التجارة وهيئة الاستثمار بمتابعة وحسم قضية الأسواق المركزية 20 نيسان 2020 12:46 م

ثامر الغضبان

وزير النفط يكشف عما تم الاتفاق عليه مع وفد حكومة اقليم كردستان 20 نيسان 2020 11:38 ص

ثامر ذيبان

نائب عن بابل : محافظات الوسط والجنوب مدمرة .. والمحافظون يتحملون المسؤولية 20 نيسان 2020 11:35 ص

التعليقات