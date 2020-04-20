وزير النفط يكشف عما تم الاتفاق عليه مع وفد حكومة اقليم كردستان



كشف وزير النفط عن ما تم الاتفاق عليه مع وفد حكومة اقليم كردستان الذي وصل الى بغداد امس الاحد .



وقال الغضبان، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مع الوفد الكردي، :" اتفقنا على تخفيض كميات التصدير الخاصة بالنفط، وناقشنا ايضا موضوع استثمار الغاز، وقدمنا مقترحا لاستثمار محطات لزيادة توليد الطاقة الكهربائية، وسوف يتم ارسال فريق من النفط والكهرباء الى الاقليم لمناقشة هذا الامر".



فيما قال وزير مالية الاقليم آوات جناب : "اتفقنا على تقليل انتاج النفط، والية لاستثمار الغاز لما فيه مصلحة الطرفين، كما اتفقنا بشكل مبدئي على تأمين جزء من كهرباء كركوك والموصل".



ف.ا