نائب عن بابل : محافظات الوسط والجنوب مدمرة .. والمحافظون يتحملون المسؤولية

اكد النائب عن محافظة بابل ثامر ذيبان:" ان عدة مهام جسام ستكون امام الحكومة الجديدة برئاسة المكلف مصطفى الكاظمي لاتمامها"، فيما اشار الى تراجع مستوى الخدمات في محافظات الوسط والجنوب.



وقال ذيبان في تصريح صحفي :" ان محافظات الوسط والجنوب مدمرة وتعاني من تراجع في الخدمات والبنية التحتية رغم الاموال التي خصصت لها في موازنة العام الماضي ضمن تنمية الاقاليم، الا ان هناك تقاعسا وعدم اهتمام من قبل المحافظين".



واضاف :" امام رئيس الوزراء المكلف مهام جسام ابرزها الاستقرار الامني واعادة سلطة الدولة والقانون في عدد من المحافظات واجراء انتخابات نيابية مبكرة خلال سنة ومعالجة الوضع الاقتصادي، خاصة بعد انخفاض اسعار النفط والتخصيصات المالية والاشكاليات التي حدثت في موازنة العام الماضي".

ف.ا