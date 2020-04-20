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الإثنين, 20 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 20 نيسان 2020 11:08 ص

التجارة تقترح توزيع حصة غذائيـة إضافية للعوائل المشمولة بالرعاية خلال رمضان

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التجارة تقترح توزيع حصة غذائيـة إضافية للعوائل المشمولة بالرعاية خلال رمضان


 اعلنت وزارة التجارة عن مقترح لتجهيز المشمولين من شبكة الحماية الاجتماعية بحصة إضافية خارج نطاق توزيع الحصة التموينية المقررة (مجانا)، في إطار إجراءات مواجهة جائحة كورونا خلال شهر رمضان.


واشار وزير التجارة محمد العاني ، في بيان صحفي ، الى  ان " الوزارة اقترحت تجهيز المشمولين من شبكة الحماية الاجتماعية بحصة إضافية خارج نطاق توزيع الحصة التموينية المقررة (مجانا) في إطار إجراءات مواجهة جائحة كورونا "، مبينا ان "  الوزارة سبق ان قامت بتجهيزهم بـ(12) حصة من مادة الطحين استنادا إلى توجيهات  رئيس الوزراء السابق "، مطالبا بعرض المقترح  في إحدى جلسات مجلس الوزراء وبشكل مستعجل لاستصدار قرار بذلك خدمة لهذه الشريحة الهشة من المواطنين.
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