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الإثنين, 20 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 20 نيسان 2020 10:59 ص

المالية النيابية تستبعد ادخار رواتب الموظفين.. وتؤكد : الاقتراض الداخلي هو الحل الافضل

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المالية النيابية تستبعد ادخار رواتب الموظفين.. وتؤكد : الاقتراض الداخلي هو الحل الافضل


أعلنت اللجنة المالية النيابية عن  وجود خيارات داخلية بعيداً عن الاقتراض الخارجي، فيما استبعدت امكانيـة الذهاب لادخار رواتب الموظفين.

وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري، في تصريح صحفي  إن "هناك حلولاً تم طرحها يمكن بها الاستغناء عن القروض الخارجية لتجاوز مرحلة انخفاض أسعار النفط"، مشيرا الى أن "الأفكار المطروحة تتضمن تفعيل الكمارك وقضية الجباية، مع إمكانية الاستفادة من الحسابات المدورة لبعض الدوائر  لدى المصارف". 


واضاف ، ، أن "الأفضلية الحالية في الذهاب باتجاه الاقتراض الداخلي كونها تعد أموالاً حكومية"،مؤكدا  وجود اجتماعات مستمرة لمعرفة حجم الأموال واتخاذ القرار ، فيما استبعد  طرح مقترح الادخار الإجباري لرواتب الموظفين.


 واشار   الى ضرورة عدم التأثير على السيولة النقدية المتوفرة لدى المصارف ، لاسيما أن الحركة الاقتصادية في البلد معتمدة عليها".
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