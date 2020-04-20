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الإثنين, 20 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 20 نيسان 2020 10:36 ص

الحكومة تدرس مجموعة خيارات بشان نظام الرواتب

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الحكومة تدرس مجموعة خيارات بشان نظام الرواتب



تدرس وزارة المالية مقترحات تغيير نظام الرواتب وفق المتغيرات الأخيرة في الاقتصاد وهبوط أسعار النفط والأزمات التي تمر بها البلاد.
وقال  المتحدث الرسمي عن مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء علاء الفهد في تصريح صحفي، إنَّ "اللجنة المالية تدرس مع خبراء في وزارة المالية عدة مقترحات وحلول  بشان نظام الرواتب.


وأضاف الفهد "من الخيارات المطروحة بشكل غير رسمي متمثلة تخفيض الرواتب بنسبة 25 بالمئة لجميع الموظفين أو اللجوء الى الادخار الإجباري أو تخفيض المخصصات غير الثابتة ضمن الرواتب؛ فهذه كلها خيارات مدروسة ستعمل الحكومة على اختيار أفضلها.

وتابع، إنَّ "هذا الأمر متروكٌ للحكومة الجديدة حيث ستقدم مسودة قانون الموازنة وفيها مقترحات وحلول لتغيير واقع حال الموازنة التي تعاني من عجزٍ كبيرٍ - قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط - ويقدر العجز بـ40 مليار دولار، وهناك التزامات خارجية بتسديد أقساط الديون الممنوحة للعراق.
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