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الإثنين, 20 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 20 نيسان 2020 10:31 ص

العراق يبدأ برفع الحظر جزئيا لمدة شهر بدءا من الثلاثاء

حظر التجوال في العراق

أعلنت السلطات الصحية عن رفع حظر التجوال الجزئي من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، مع شمول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالحظر الشامل.

وأكد بيان صدر عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية، "الاستمرار بمنع التجمعات التي يتجاوز عدد أفرادها ثلاثة أشخاص، والسماح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل حصرا وعدم السماح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها، والسماح بمزاولة الأعمال وفتح المحال التجارية والمصانع والمعامل خلال ساعات النهار في أوقات رفع الحظر وبالحد الأدنى من العاملين والتعهد بتطبيق إجراءات الوقاية الصحية وعدم التجمع".

وأضافت: "الاستمرار بغلق المدارس والجامعات ودور العبادة والمقاهي والملاعب الرياضية والمولات وقاعات الأفراح ومنع إقامة مجالس الفاتحة والعزاء والتجمعات، والسماح بمواصلة الدوام بالمؤسسات الحكومية بالحد الأدنى من العاملين وللضرورة حصرا على أن لا يتجاوز نسبة 25%، ومنع عمل وسائل النقل الكبيرة التي يزيد عدد ركابها عن أربعة أشخاص والسماح لمركبات الأجرة الصالون بالعمل".

وأكدت اللجنة "منع السفر الخارجي والداخلي والتنقل بين المحافظات، واستثناء فئات محددة حسب الضرورة، وتكون حركة الشاحنات الكبيرة (ثلاثة أطنان فأكثر) من الساعة السابعة مساء الى السادسة صباحا".

كما دعت اللجنة الأهالي إلى "ارتداء الكمامات خارج المنزل بدون استثناء"، مشيرة إلى أنه سيتم "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وقيام الفرق الصحية والرقابية والتفتيشية والجهات الأمنية بمتابعة تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وتابعت: "للمحافظين فرض شروط أو قيود إضافية أو الاستمرار بفرض حظر التجوال الشامل في محافظاتهم أو مناطق محددة منها حسب تطورات الموقف الوبائي محليا، بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة، وندعوهم إلى عدم السماح بمنح استثناءات إضافية أو تخفيف الحظر، خلافا لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

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