اقتصادي: العراق سيمر بمرحلة اقتصادية صعبة نتيجة انخفاض اسعار النفط .. وعلى الحكومة استخدام موازنة الطواريء





حذر الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ، من مرحلة اقتصادية صعبة جدا ستمر باقتصاد العراق في ظل ظروف التعافي من كورونا ، داعيا الحكومة الى استخدام موازنة الطواريء .



وقال الامين في تصريح صحفي ان أسواق النفط تتعرض للضغوط في ظل تراجع الطلب على الخام بسبب جائحة كورونا وتدابير العزل التي اتخذتها الحكومات للحد من انتشار الفيروس، وجاء الانخفاض بالرغم من توصل دول "أوبك+" الاسبوع الماضي إلى اتفاق يقضي بخفض دول المجموعة إنتاجها بنحو 10 ملايين برميل يوميا، لشهري مايو ويونيو 2020 لدعم السوق".



واكد :ان التزام دول اوبك + بقرارات الخفض ربما ستوقف من استمرار تدهور الاسعار ولكن في مراحل زمنية تبدأ من وقت تعافي الصين صحيا بشكل كلي واعادة تشغيل اقتصادها اضافة إلى تعافي دول اوربا وامريكا وهذا الامر يتطلب الصبر الى نهاية حزيران وبداية تموز حيث ستبدأ عجلات الاقتصاد بالدوران والتي تتطلب المزيد من الطاقة.



واضاف : في تلك المرحلة وهي بعد منتصف العام الحالي ستتسلق اسعار النفط حيث سيتزايد الطلب عليه ما ينبغي اتخاذ سياسة عقلانية ورشيدة من قبل اوبك + تحافظ على حقوق المنتجين والمستهلكين ".



واشار الى :ان العراق سيمر خلال هذه المرحلة بوقت صعب جدا في ظل ظروف التعافي من كورونا وسيطلب من حكومته استخدام موازنة الطواريء وتقليل الانفاق وتفعيل القطاعات الانتاجية وتحجيم الاستيراد وعند اشتداد الازمة عليه ان يأخذ قرضا من البنك المركزي العراقي وليس من البنوك والصناديق الدولية على ان يتم تسديد هذا القرض بنسب معينة سنويا تمكنه من عبور الازمة