بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 20 نيسان 2020
آخر الأخبار
1775 إصابة و110 وفيات جديدة بكورونا في ألمانيا الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفايروس كورونا مراقبون: علامات انهيار بدأت تظهر في النظام السياسي العراقي وزير التخطيط: رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية تتجاوز الـ50 مليار دولار سنويا نائبة كردية : مباحثات وفد الاقليم مع بغداد كانت ايجابية نائب عن القانون: لن نسمح بتكرار بعض الوزراء في حكومة الكاظمي نائب عن سائرون :كابينة الكاظمي ستواجه بالرفض من قبل بعض النواب اذا تم تشكيلها وفق المحاصصة نائب عن الحكمة:الكاظمي امام خيارين اما الذهاب مع الشعب او الرضوخ الى ضغوط الكتل السياسية البعيجي يدعو الكاظمي لتقديم كابينته الوزارية الى البرلمان باسرع وقت من اجل منحها الثقة عالية نصيف تطالب وزارة التجارة وهيئة الاستثمار بمتابعة وحسم قضية الأسواق المركزية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 20 نيسان 2020 10:21 ص

الحكمة تلوّح بالانسحاب من الحكومة الجديدة

13552019_265934e4-f676-47fe-99c2-38146e93d14c
الحكمة تلوّح بالانسحاب من الحكومة الجديدة





 لوحت كتلة الحكمة النيابية، بالانسحاب من الحكومة الجديدة بسبب اصرار بعض الكتل على المحاصصة.
وقال النائب عن الكتلة حسن فدعم ، أن الحوارات ما زالت مستمرة بين فريق رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والكتل السياسية لاستكمال تشكيل الحكومة.


وأضاف، أن هناك بعض الكتل من مكونات مختلفة ما زالت تصر على موقفها السابق لتشكيل الحكومة وفق منهاج المحاصصة، حيث إنها تطلب بشكل واضح حصصها من الكابينة الوزارية".

 وشدد على ضرورة مغادرة الكتل السياسية منهج المحاصصة السياسية لمنح الحكومة لجديدة فرصة لكونها انتقالية وتمهد لانتخابات مبكرة.
ونفى النائب عن تيار الحكمة، وجود أسماء مسربة للكابينة الوزارية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
جوان احسان

نائبة كردية : مباحثات وفد الاقليم مع بغداد كانت ايجابية 20 نيسان 2020 01:11 م

عبد الهادي السعداوي

نائب عن القانون: لن نسمح بتكرار بعض الوزراء في حكومة الكاظمي 20 نيسان 2020 01:02 م

بدر الزيادي

نائب عن سائرون :كابينة الكاظمي ستواجه بالرفض من قبل بعض النواب اذا تم تشكيلها وفق المحاصصة 20 نيسان 2020 12:58 م

عباس سروط

نائب عن الحكمة:الكاظمي امام خيارين اما الذهاب مع الشعب او الرضوخ الى ضغوط الكتل السياسية 20 نيسان 2020 12:56 م

منصور البعيجي

البعيجي يدعو الكاظمي لتقديم كابينته الوزارية الى البرلمان باسرع وقت من اجل منحها الثقة 20 نيسان 2020 12:52 م

عالية نصيف

عالية نصيف تطالب وزارة التجارة وهيئة الاستثمار بمتابعة وحسم قضية الأسواق المركزية 20 نيسان 2020 12:46 م

هيبت الحلبوسي

تحالف الحلبوسي يفاوض الكاظمي حول " حصته " من الوزارات 20 نيسان 2020 11:45 ص

ثامر الغضبان

وزير النفط يكشف عما تم الاتفاق عليه مع وفد حكومة اقليم كردستان 20 نيسان 2020 11:38 ص

التعليقات