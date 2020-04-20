الحكمة تلوّح بالانسحاب من الحكومة الجديدة











لوحت كتلة الحكمة النيابية، بالانسحاب من الحكومة الجديدة بسبب اصرار بعض الكتل على المحاصصة.

وقال النائب عن الكتلة حسن فدعم ، أن الحوارات ما زالت مستمرة بين فريق رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والكتل السياسية لاستكمال تشكيل الحكومة.





وأضاف، أن هناك بعض الكتل من مكونات مختلفة ما زالت تصر على موقفها السابق لتشكيل الحكومة وفق منهاج المحاصصة، حيث إنها تطلب بشكل واضح حصصها من الكابينة الوزارية".



وشدد على ضرورة مغادرة الكتل السياسية منهج المحاصصة السياسية لمنح الحكومة لجديدة فرصة لكونها انتقالية وتمهد لانتخابات مبكرة.

ونفى النائب عن تيار الحكمة، وجود أسماء مسربة للكابينة الوزارية.