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الإثنين, 20 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 20 نيسان 2020 10:16 ص

نائب يدعو الحكومة المقبلة لتفعيل قانون الكسب غير المشروع واسترداد اموال العراق المنهوبة

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نائب يدعو الحكومة المقبلة لتفعيل قانون الكسب غير المشروع واسترداد اموال العراق المنهوبة


 دعا  عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي    الحكومة المقبلة  لتفعيل قانون الكسب غير المشروع واسترداد اموال العراق المنهوبة قبل وبعد 2003   مشيرا  الى ان   تفعيل هذا  القانون سيكون رادعا ضد الفاسدين، لاسيما في هذا الوقت الصعب الذي يعاني فيه العراق من ضائقة مالية خانقة.

وقال المياحي  في تصريح صحفي أن البرلمان شرع قانوني "الكسب غير المشروع ، ومن أين لك هذا؟"، لكنهما لم يجدا طريقهما إلى التطبيق.


وأوضح أنه في حال طُبق القانون فانه سيوقف الكثير من الفاسدين وسيعيد الكثير من الاموال، التي نهبت طيلة هذه الفترة، مبينا أنه يحتاج الى تفعيل وجدية في العمل كما يحتاج الى حكومة بصلاحيات كاملة ودوام رسمي ليسا متوفرين حاليا.
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