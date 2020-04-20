الصحة تعلن إصابة 26 حالة جديدة بفايروس كورونا فى العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، إصابة 26 حالة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" فى البلاد.

وثمنت الوزارة - فى بيان- جهود أبطال الجيش العراقي والقوات الأمنية لدورهم فى تطبيق قرارات وزارة الصحة وخلية الأزمة ، مشددة على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي وتقليل حركة المواطنين إلا للضرورة القصوى لاحتواء الوباء.

وأوضحت الوزارة أنه تم فحص (٢٢٢٦) نموذجًا فى كافة المختبرات المختصة فى العراق، وبذلك يكون المجموع الكلى للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض فى العراق ( ٥٦١٤٧).

وبينت أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (٢٦) إصابة فى العراق وحالات الشفاء ٥٦ حالة، مشيرة إلى أن مجموع الإصابات وصلت إلى ١٥٣٩، ومجموع الوفيات ٨٢ ومجموع حالات الشفاء ١٠٠٩.



