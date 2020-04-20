معلة : الكاظمي اختار ان يُرشح اعضاء كابينته بنفسه ثم يُعرضهم على الكتل السياسية





اعلن رئيس الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطنـي حميد معلة ان رئيس الزراء المكلف مصطفى الكاظمي اختار ان يُرشح اعضاء كابينته بنفسه ، ومن ثم يُعرضهم على الكتل السياسية لاستحصال موافقتها .





وقال المعلة في تصريح صحفي ان " الكتل السياسية عرضت على رئيس الوزراء المكلف جملة اراء ومقترحات ، خلاصتها اما ان ترشح شخصيات تراها مناسبة للكابينة الوزارية ونحن نؤيد ذلك الاختيار ، او نحن / الكتل / من نرشح الشخصيات ونتيح لك فرصة الاختيار من بين هذه الاسماء ".





واضاف ، ان الرأي استقر اخيرا على منح المكلف فرصة ان ينتخب الاشخاص الذين يجدهم مناسبين ثم يعرضهم على القوى السياسية لاستحصال موافقتها "، مبينا ان " الكتل السياسية هي من ستصوت على منح الثقة لمرشحي الحقائب الوزارية في الكابينة الجديدة ".





وكان رئيس الجمهورية برهم صالح ، كلف مصطفى الكاظمي في التاسع من نيسان ، بتشكيل الحكومة المقبلة بعد اعتذار عدنان الزرفي عن مهمة التكليف.