بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 20 نيسان 2020
آخر الأخبار
الأبيض: القرار العراقي مخطوف من قبل مجاميع مسلحة تيار الحكيم يلوح بالانسحاب.. العزاوي: التصويت على حكومة الكاظمي قد يطول إلى نهاية مدة التكليف صحيفة إسرائيلية: داعش يستغل "كورونا" ويوسع هجماته في سوريا والعراق صحة كربلاء: إرسال 34 عينة يشتبه إصابتها بفايروس كورونا تلوث مياه الأنهر في العراق.. أزمة مائية تواجه رئيس الحكومة القادم نائب ايزيدي سابق يطالب رئيس الوزراء المكلف بمنح الايزيديين حصة المكونات في الحكومة الجديدة البدء بإعادة إعمار (560) منزلاً في المدينة القديمة بالموصل وزير الصحة : تخفيف اجراءات حظر التجوال يتم عبر تقييم دوري لمساره سائرون : توزيع الحقائب الوزارية بين المكونات سيكون وفق الاستحقاقات الانتخابية تسريبات اعلامية: وزارة الكاظمي تتالف من 22 وزارة والمرشحون لشغل الحقائب سياسيون ومستقلون
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 20 نيسان 2020 12:33 ص

ميليشيا نصر الله تفتك بلبنان وتدمر المصرف المركزي لحساب إيران

حسن نصر الله زعيم حزب الله

مراقبون: الإرهابي نصر الله يحرض على تدمير مصارف لبنان وبعدها يصبح البلد بأكمله بانتظار البضائع الإيرانية والسورية وبمنظومة نقدية مباشرة دون حاجة للمصارف والعقوبات


حذرت أوساط مصرفية وسياسية لبنانية، من الدور الهدام الذي يقوم به الإرهابي حسن نصر الله زعيم ميليشيا حزب الله في لبنان لحساب المشروع الإيراني، وكأنه لم يكفيه إعلان لبنان إفلاسه ماليا.
وحذرت دوائر سياسية، من أن مسار تفكيك الدولة اللبنانية وإعادة تركيبها بما يخدم المشروع الإيراني يسير على قدم وساق، مشيرة إلى أن ميليشيا حزب الله بسطت نفوذها على ما تبقى من المؤسسات الدستورية، من خلال فرض رئيس وزراء من الموالين له ولشركائه في الحكم والذي ذهب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى حد اعتباره "مجرد موظف عند أحد الضباط السابقين وعند جبران باسيل".
وقال لبنانيون، إن الميليشيا و بتواطؤ من قوى سياسية انتقل اليوم إلى المرحلة الثانية في مسار تفكيك الدولة وإعادة صياغة هويتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية من خلال محاولة شل العمود الفقري الذي تستند إليه (الدولة)، أي النظام المصرفي، بعد أن نجح في تحييد الجيش اللبناني، وحتى خصومه السياسيين.
وبدأ حزب الله العمل على ضرب المنظومة المصرفية منذ فترة من خلال شن حملات إعلامية ممنهجة، وتحريض الشارع، وقد انتقل اليوم إلى مستوى جديد في سياق حربه المفتوحة عليها. وأضافت ولطالما شكلت المصارف عقدة بالنسبة إلى حزب الله ليس فقط لجهة فشل ضغوطه عليها بالتمرد وعدم الاستجابة للعقوبات الأميركية المفروضة عليه وعلى الموالين له، لاسيما بعد ما واجهه مصرف جمال تراست بنك من عقوبات أجبرته على التصفية الذاتية، بل وأيضا لقناعة الحزب بأن هدم النظام المصرفي سيشرع له الباب أمام تغيير كامل المنظومة اللبنانية وتركيبتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وفق تصور شمولي ينهل من النموذج الإيراني.
ولفتت دوائر لبنانية، إلى أن المصارف نفسها سهلت على الحزب عملية استهدافها من خلال بعض القرارات التي اتخذتها خاصة خلال الحراك الشعبي، من خلال احتجاز أموال المودعين لاسيما الصغار منهم، والتضييق على المعاملات المصرفية.
ويقول خبراء إن حزب الله يسعى جاهدا لاستبدال دور النظام المالي الحالي بما يطلق عليه الاقتصاد النقدي، وهذا سيمكنه من أن يكون المتحكم الرئيسي في الدورة الاقتصادية، ويلفت الخبراء إلى إحداث شلل على مستوى المنظومة المصرفية سيؤدي بالضرورة إلى تعطيل العمليات التجارية التقليدية، وهذا سيفتح الباب أمام الحزب الذي يسيطر اليوم على المرافق الجوية والحدود البرية الشرعية وغير الشرعية لإدخال السلع والتسويق لها في الداخل للاستفادة من أرباحها. وتشير إلى ان هذه الاستراتيجية حزب الله من تأمين الأسواق للمنتوجات الإيرانية والسورية، وللشركات التي تعد جزءا من منظومته المالية، وبهذا يضرب عصفورين بحجر واحد، أي التخلص من تأثيرات العقوبات الأميركية التي بدأت تخنقه وأيضا جعل كل لبنان يدور في فلك المحور الإيراني السوري باعتباره سيصبح مرتبطا به اقتصاديا!
وهى خطة شيطانية، وفي هذا الإطار، قال النائب في حزب "القوات اللبنانية" وهبي قاطيشا أن حزب الله ليس بحاجة لأن يفتعل حربا أهلية في لبنان ما دام مسيطرا على كل مفاصل الدولة، لكن وعند محاولة أي طرف الوقوف بوجهه ورفض هذا الواقع يهدد بهذا السلاح. واضاف هو يريد لبنان جمهورية تابعة لولاية الفقيه ونحن نواجه بطريقتنا لأننا لا نريد أن نعيد لبنان إلى الحرب الأهلية، لكن لن يبقى الأمر على ما هو عليه إذا طال الوقت وبقي متمسكا بسياسته. وأشار إلى أنه بعد ذلك كل فريق سيرفع السلاح لا يحتاج الوقت الكثير ليصل إلى الجميع في لبنان، وسيكون عندها هو السبب في اندلاع حرب أهلية جديدة وسيكون أيضا الخاسر الأكبر..
وشدد مراقبون ان تركيز ميلشيا نصر الله اليوم وبعدما كل ما حدث للبنان، وبعدما أعلن افلاسه يؤكد انه تسعى بكل السبل لجعل بيروت مطية لإيران وسوريا ولبضائع البلدين وبأسرع وقت ممكن.
وهو مخطط شيطاني يذهب بلبنان إلى هاوية سحيقة صعب أن يخرج منها ثانية.
أ.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
النجباء

المؤامرة مستمرة.. ميليشيا النجباء تذهب لإيران لمساعدتها في كورونا ثم تعود للعراق 19 نيسان 2020 09:26 م

الاسلحة في ايران

تقرير| مطالب دولية باستمرار فرض حظر توريد السلاح لإيران المارقة 19 نيسان 2020 09:00 م

11

تيار الحكيم يلوح بالانسحاب.. العزاوي: التصويت على حكومة الكاظمي قد يطول إلى نهاية مدة التكليف 19 نيسان 2020 04:54 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

إجرام ميليشيا الحوثي الإيرانية يتواصل .. تعتقل «صوت اليمن الحزين» خالد الرويشان 19 نيسان 2020 04:18 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

الحرس الثوري الإرهابي يفتعل الأزمات مع واشنطن.. وباحث: إيران تحاول نقل المعركة خارج أراضيها 19 نيسان 2020 04:12 م

التلوث

تلوث مياه الأنهر في العراق.. أزمة مائية تواجه رئيس الحكومة القادم 19 نيسان 2020 03:49 م

مصطفى الكاظمي

لجنة سياسية من خارج البرلمان لدعم الكاظمي.. وخزعل: خطاب الكاظمي قد يغير مواقف بعض الكتل المؤيدة له 19 نيسان 2020 01:34 م

مصطفى الكاظمي

الكاظمي انقضت ايام سعده .. دعم الكتل في الليل يمحوه نفاقها في النهار !! 19 نيسان 2020 01:06 م

التعليقات