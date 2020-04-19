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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 نيسان 2020 09:26 م

المؤامرة مستمرة.. ميليشيا النجباء تذهب لإيران لمساعدتها في كورونا ثم تعود للعراق

النجباء
مراقبون: توالي ذهاب عناصر الحشد الشعبي الإرهابي لايران للتصدي لكورونا في بلد موبوءة والعودة لبغداد مؤامرة مكتملة

قبل أسابيع قليلة ذهب العديد من عناصر الحشد الشعبي الإرهابي لإيران لمساعدتها في التصدي لكورونا، وهى بلد موبوءة بالوباء ثم ما لبثوا أن عادو بكل طبيعية وأريحية للعراق، واليوم تقوم ميليشيا النجباء الإرهابية بنفس الفعل وترسل الكثير من عناصرها لإيران لمساعدتها في التصدي للوباء وغسل العتبات وتطهير المؤسسات.
وقال مراقبون، إنها ليست لمساعدة إيران كما يبدو ولكنها مؤامرة على العراق، وفيروس كورونا لا ينتقل فقط عبر الأشخاص المصابين ولكنه ينتقل بالاسطح والأجساد الملوثة التي قد تتواجد مع مرضى.
وطالبوا الحكومة العراقية برصد هذه العناصر ومنعهم من العودة ثانية للعراق أو وضعهم جميعهم في الحجر الصحي.
وكان قد أعلن ممثل ميليشيات النجباء المؤيدة لإيران في العراق، أن أعضاء الجماعة في إيران يساعدون في مكافحة جائحة كوفيد 19، وذلك بعد أيام من انتشار ميليشيات "حزب الله" اللبنانية.
ونشرت مواقع إيرانية صورا لعناصر ميليشيات النجباء وهم ينتشرون في شوارع مدينة قم، ويقومون بعمليات رش مواد معقمة تحت إشراف مقر الحرس الثوري لمكافحة كورونا.
وأفادت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري في تقرير، الأحد، أن عباس موسوي ممثل ميليشيات حركة النجباء في العراق أكد وجود أعضائها في مدينة قم. وتمول إيران وتدعم العديد من مجموعات الميليشيات في العراق وتستخدمها لتوسيع نفوذها في الدولة المجاورة.
وقال موسوي لـ "تسنيم" إن أعضاء مجموعته "وزعوا 100 سلة غذائية في الأحياء الفقيرة في قم، بالإضافة إلى 400 كيلوغرام من العسل على المرضى والعاملين في المستشفى".
وتظهر الصور أيضا مجموعة لتعقيم السيارات في المدينة، لكن ليس من الواضح مدى فعالية تطهير المناطق ودور هذه الميليشيات في إيقاف تفشي الفيروس. وفي وقت سابق، نُشرت صور تظهر مجموعات ميليشيات عراقية أخرى وأعضاء من حزب الله اللبناني وهي تقوم بتطهير الشوارع في قم.
وقال خبراء، إن هناك ضغينة إيرانية تجاه العراق وخصوصا أن الإصابات التي ظهرت فيه حتى اللحظة بالوباء لا تزال قليلة مقارنة بإيران.
وطالبوا بوقفة حاسمة أمام عناصر هذه الميليشيات وإخضاعها جميعها للحجر الصحي بعد العودة.
أ.ي
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