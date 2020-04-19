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الأحد, 19 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 نيسان 2020 04:49 م

الأمن النيابية: الصراعات العشائرية ناقوس خطر يهدد المجتمع

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طالبت لجنة الامن والدفاع النيابية الاجهزة الامنية بسرعة التحرك لإنهاء الصراعات العشائرية التي اصبحت ناقوس خطر يهدد وحدة المجتمع العراقي ويسهم في تعميق الانقسام الداخلي.
واكد عضو اللجنة النائب كاطع الركابي أن ما يحصل من نزاعات مسلحة بين عشائر محافظتي ذي قار والمثنى، يستدعي من وزارتي الدفاع والداخلية التدخل وعدم التهاون مع مثيري الخلافات والصراعات، إضافة إلى تنفيذ مذكرات القبض الصادرة ضد المطلوبين للعدالة بالمحافظتين من دون تردد.
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