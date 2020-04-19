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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 نيسان 2020 04:45 م

المفوضية العليا تؤكد استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة

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 أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعدادها لاجراء الانتخابات المبكرة.
وذكرت في بيان انها، “تعمل بكل جهد إستعداداً لاجراء اِنتخابات مجلس النواب المبكرة وفق المعايير الدولية ، مستدلة بما تمتلكه من قدرات إدارية وفنية وعملياتية وبمساعدة الأمم المتحدة”.
مبينة انها، باِنتظار تشريع قانون الاِنتخابات والجداول الملحقة به والتي تحدد الدوائر الاِنتخابية وعدد المقاعد لكل دائرة فضلاً عن تخصيص الموازنة الاِنتخابية”.
واضافت ان، إجراء الاِنتخابات يمر بعدة مراحل وفق الجدول العملياتي بدءاً من مرحلة تسجيل الناخبين وتحديث وتهيئة سجل الناخبين وطباعة وتوزيع بطاقة الناخب الإلكترونية للمسجلين بايومترياً وتهيئة قوائم الأحزاب والتنظيمات السياسية مع فتح باب تسجيل المرشحين للاِنتخابات،
وتجهيز عدة التحقق الإلكترونية وجهاز الفرز والعد الإلكتروني وبرامجيات إعلان النتائج، فضلاً عن اِعداد المطبوعات المتضمنة ورقة الاِقتراع واِستمارات التسوية والنتائج وسجل الناخبين وتجهيز المواد المستخدمة على مستوى مركز تسجيل ومركز اِقتراع والتهيئة لإبرام العقود والتعاقد لما تحتاجه الاِنتخابات.
وهذا يتطلب جهداً ووقتاً يبدأ من تاريخ تشريع قانون الاِنتخابات وملاحقه وتخصيص الميزانية المالية الاِنتخابية”.
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