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الأحد, 19 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
عادل الجبوري الأحد، 19 نيسان 2020 04:34 م

نائبة: ائتلاف الخنجر الجديد يهدف لتحقيق 3 ملفات في حكومة الكاظمي

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أعلنت النائبة عن المشروع العربي هدى الجار الله ، الأحد، عن تشكيل تكتل برلماني سني جديد تحت اسم ” ائتلاف المدن المحررة” بقيادة خميس الخنجر، مؤكدة أن التكتل الجديد يهدف لتحقيق ثلاثة ملفات مهمة في الحكومة الجديدة.
وقالت جار الله في تصريح لها ، إن “التكتل يهدف إلى تحقيق ثلاثة ملفات مهمة في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي”، مبينة أن “ائتلاف المناطق المحررة يضم ٢٥ نائبا سنيا داخل البرلمان  ”.
وأضافت أن “الهدف من تشكيل الكتل الجديد انجاز ثلاث ملفات مهمة أبرزها عودة النازحين وحصر السلاح بيد الدولة وملف المغيبين”.
وأشارت جار الله إلى أن “هناك رغبات لأعضاء من داخل تحالف القوى العراقية بالانضمام إلى الائتلاف الجديد خلال الأيام القادمة”.
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