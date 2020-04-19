تفاصيل صراع الحلبوسي والخنجر على الحقائب الوزارية بحكومة الكاظمي

كشف النائب السابق عن المكون التركماني جاسم محمد جعفر، الأحد، عن صراع سياسي بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس المحور الوطني خميس الخنجر على الحقائب الوزارية بحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال جعفر في تصريح له ، إن “الحلبوسي يحاول الهيمنة على حقائب المكون السني بحكومة الكاظمي عبر الحصول على أربع وزارات”، لافتا إلى إن “الحلبوسي لن يحصل بحكومة الكاظمي إلا على وزارة واحدة فقط”.

وأضاف أن “الصراع بين الخنجر والحلبوسي كلف الأخير خسارة ثلاث وزارات بحكومة الكاظمي”، مبينا أن “الخنجر جمع أكثر من 20 نائبا بتحالف جديد للحصول على الوزارات المتعلقة بالمكون السني وكسر هيمنة الحلبوسي عليها”.

وكشف عضو مجلس النواب باسم خزعل، الأسبوع الماضي، عن وجود مساعي لعزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما بين ان الحلبوسي سيستبدل بقاءه في المنصب مقابل تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.