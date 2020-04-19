نائب ايزيدي سابق يطالب رئيس الوزراء المكلف بمنح الايزيديين حصة المكونات في الحكومة الجديدة

طالب النائب السابق عن المكون الايزيدي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان ، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بان تكون الوزارة المخصصة للمكونات في الحكومة الجديدة ، للايزيديين.



وقال سليمان:" ان حصة المكونات في الحكومة المستقيلة السابقة كانت لمكون آخر ، وان العدالة ومبدأ الحق والنسبة السكانية والغبن الذي لحق بالمكون الايزيدي ، كون اغلبية مواطنيه يعيشون الان في مخيمات النزوح ، تؤهله لهذا الاستحقاق في الدولة العراقية".



واضاف سليمان : " نطالب رئيس الوزراء المكلف والبرلمان والكتل السياسية،بمنح المكون الايزيدي حصة المكونات هذه المرة اهتماما بمعاناته واحتراما ومواساة للحيف والظلم الذي لحق به سابقا ولاحقا والظروف القاسية والصعبة التي يعيشها ابناء المكون هذه الايام ".

ف.ا