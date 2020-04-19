البدء بإعادة إعمار (560) منزلاً في المدينة القديمة بالموصل





أعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، ، عن البدء بإعادة إعمار (560) منزلاً في المدينة القديمة تمثل الوجبة السادسة ضمن حملة إعمار وترميم المنازل القديمة المتضررة جراء العمليات العسكرية.



وقال الجبوري، في بيان إن “الملاكات الهندسيَّة والفنيَّة في بلديات نينوى وبالتعاون مع شركة السعد الهندسيَّة باشرت بإعادة إعمار وتأهيل وجبة جديدة لنحو 560 منزلاً متضرراً داخل الموصل القديمة».



وأضاف الجبوري أن “مدة إنجاز هذه المنازل وإعمارها ستستغرق نحو خمسة أشهر، وهناك وجبات أخرى ستتم إعادة إعمارها داخل مدينة الموصل القديمة أيضاً بعد عودة أغلب الأسر النازحة الى مناطقهم”.



ف.ا