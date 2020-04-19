سائرون : توزيع الحقائب الوزارية بين المكونات سيكون وفق الاستحقاقات الانتخابية





اكد النائب عن تحالف سائرون مضر خزعل، ان توزيع الحقائب الوزارية بين المكونات لن يكون على اساس المحاصصة وانما وفق الاستحقاقات الانتخابية ، مبينا ان الانتخابات لها انعكاس على الحكومة التي تشكل .



وقال خزعل ان العراق بلد ديمقراطي ويحتوي على مكونات مختلفة ويمتلك برلمان تمثله هذه المكونات، مؤكدا ان هذه الاستحقاقات الانتخابية في تشكيل الحكومة معمول بها في جميع دول العالم الديمقراطية.



واضاف: انه بعد تلكؤ محمد توفيق علاوي وكذلك عدنان الزرفي في اكمال كابينتهما الوزارية وتشكيل حكومة مؤقتة اخذ رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بنظر الاعتبار الاسباب التي ادت الى اخفاق علاوي والزرفي والعمل على معالجة هذه الاخفاقات من اجل المضي بتمرير حكومة حقيقية تمثل جميع المكونات.



ودعا الكتل السياسية الى التعاون مع المكلف من اجل المضي بتشكيل حكومته في السرعة الممكنة.



ف.ا