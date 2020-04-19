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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 نيسان 2020 02:31 م

تسريبات اعلامية: وزارة الكاظمي تتالف من 22 وزارة والمرشحون لشغل الحقائب سياسيون ومستقلون

مصطفى الكاظمي

كشفت تسريبات تداولتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن توصل الكتل السياسية الرئيسة في العراق إلى اتفاق نهائي مع رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي على تشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة.

وبحسب التسريبات، فإن حكومة مصطفى الكاظمي تتألف من 22 وزارة، والمرشحين لشغل تلك الحقائب هم من بين سياسيين ومستقلين.

وتشير التسريبات إلى أن القوى الشيعية ستحصل على 11 وزارة بضمنها «الداخلية، النفط، الخارجية، التربية بدلا عن التعليم العالي.

وسيحصل ائتلاف «الفتح» على 3 وزارات، وتحالف «سائرون» المدعوم من  الصدر على 3 أيضا.

فيما سيتحصل ائتلاف «النصر» برئاسة العبادي على وزارتين، وائتلاف دولة القانون على واحدة، وحزب الفضيلة على واحدة، وتيار الحكمة بزعامة الحكيم على وزارة واحدة.

وتفيد التسريبات، بأن المكون السني سيحصل على 6 وزارات «بضمنها التعليم العالي بدلا عن التربية» بالتوزيع الآتي: تحالف القوى بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على أربع وزارات، وائتلاف «الوطنية» برئاسة إياد علاوي على وزارة، والمشروع العربي بزعامة الخنجر على وزارة.

وأما الكرد والأقليات فسيحصلون على خمس وزارات اثنتان منها للحزب الديمقراطي الكردستاني وهي وزارة المالية والكهرباء، وسيحصل الاتحاد الوطني الكردستاني على وزارة، والمسيحيون على وزارة، والتركمان على وزارة أيضا.

ف.ا
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