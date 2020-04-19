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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 19 نيسان 2020 01:45 م

محافظ النجف يأمر بإطلاق سراح مواطن لبناني

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كشف مصدر محلي مطلع بمحافظة النجف، اليوم الأحد، عن إصدار المحافظ، لؤي الياسري، أمرا بإطلاق سراح مواطن لبناني تم اعتقاله لخرق حظر التجوال في المحافظة.

وذكر المصدر، أن "المواطن اللبناني، (س. ح. د) البالغ من العمر 42 عاما ويعمل رجل أعمال في النجف، تم اعتقاله من قبل القوات الأمنية في المحافظة لخرقه حظر التجوال، فضلا عن سقوط مدة جواز سفره، وانتهاء صلاحية باجه التعريفي الصادر من ديوان محافظة النجف منذ عام 2018".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المحافظ الياسري تدخل بأمر اعتقال المواطن اللبناني وأمر بإطلاق سراحه".

ونوه المصدر، إلى أن "هذا المواطن اللبناني الذي تم اطلاق سراحه كل ما يملكه من مستمسكات هي منتهية الصلاحية، وغير خاضع الإجراءات قانون الإقامة في البلاد"، مؤكداً "سكوت الأجهزة المختصة طوال السنوات الأربعة الماضية ضد تواجده في النجف".

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أخر تعديل: الأحد، 19 نيسان 2020 01:46 م
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