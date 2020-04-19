لجنة سياسية من خارج البرلمان لدعم الكاظمي.. وخزعل: خطاب الكاظمي قد يغير مواقف بعض الكتل المؤيدة له

كشف نائب في البرلمان، اليوم الأحد، عن تشكيل جنة سياسية من خارج مجلس النواب لدعم رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال عضو مجلس النواب كاطع نجمان، إن "اللقاءات مستمرة بين المكلّف والكتل والكيانات السياسيَّة ومع الكتلة الأكثر عدداً، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تكون مساندة له من المكون الشيعي، وستكون هذه اللجنة ثابتة لمساندته".

وأضاف، أن "هذه اللجنة من خارج البرلمان وهي شبيهة باللجنة السباعيَّة لمعاونة الكاظمي، وقد تستمر معه لمساندته طيلة فترة بقائه في رئاسة مجلس الوزراء"، مبيناً أنَّ "هذه اللجنة تضم الكتل والأحزاب الشيعيَّة التي وقعت على تكليفه".

وأشار إلى، أن "الكاظمي لم يُرَشح عن طريق كتلة أو حزب؛ لذلك فإنَّ عمل هذه اللجنة سيكون مسانداً وداعماً له في عمله وفي الكثير من القضايا".

من جانبه، بين النائب المستقل باسم خزعل، أن خطاب المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي قد يكون دافعا لتغيير مواقف بعض الكتل المؤيدة له، إضافة للصراع السني الذي سيكون عائقا امام تمرير حكومته.

وقال خزعل في تصريح صحفي، إن صورة الكاظمي أصبحت مهزوزة بعد خطابه الأخير الذي تبين من خلاله انه غير واثق ولم يعبر في حديثه بطريقة جيدة إضافة لغياب أي مشروع أو رأي سياسي للفترة الراهنة وبالتالي فأنه لم يطرح شيء مقنع في خطابه.

وأضاف أن الخطاب الذي وجهه الكاظمي قد يكون دافعا لمختلف الكتل لتبديل رأيها تجاه المكلف بتشكيل الحكومة على الرغم من ان جميع الكتل تبحث عن مصالحها في الحكومة الجديدة.

وبين أن الاختلاف ما بين الكتل السنية والصراع حول الكتلة الممثلة للمكون قد يكون عائقا امام تمرير حكومة الكاظمي خلال الأيام المقبلة.

وكان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قد أعرب عن تفاؤله بمسار تشكيل حكومته، وكشف ملامح فريقه الوزاري الذي يعتزم تقديمه للبرلمان، والأجواء التي تسير عليها مشاوراته مع القوى السياسية العراقية.